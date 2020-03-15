Burdur'da koronavirüs tedbirleri Burdur'da koronavirüs tedbirleriBURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur'da koronavirüs tedbirleri

BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Burdur Belediyesi'nin şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kent merkezi ve bağlı köylerde bulunan 258 ilk ve orta dereceli okulda eş zamanlı hijyen uygulaması ve dezenfekte çalışması yaptı. Okulların sınıfları, idari bölümleri, bahçe ve kantinleri dezenfekte edildi.

Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA