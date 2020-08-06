Burdur'da koronavirüs denetimi Burdur'da koronavirüs denetimiTürkiye genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Burdur'da da Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ekiplerle birlikte denetimlere katıldı.

Burdur'da koronavirüs denetimi

Türkiye genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında Burdur'da da Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ekiplerle birlikte denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm Türkiye'de yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Sağlık Müdürü Reha Serme Aygören denetim çalışmalarını sürdüren Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Berberoğlu Pasajı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bazı iş yerlerine girerek kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pandemiyle mücadele çalışmalarımızın sokakta nasıl devam ettiği, vatandaşımızın ne kadar Bilim Kurulu'nun, Bakanlıkların, Valiliğimizin aldığı kararlara ne kadar uyup ne kadar uymadığını yerinde görmek üzere Kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, il müdürlerimizden müteşekkil çok geniş bir inceleme, denetleme ekibiyle sokaktayız. Bu vesileyle hem esnafımızı ziyaret ettik hem vatandaşımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda bir kere daha uyardık. Memnuniyetle gördük ki Burdurlu işin farkında, mücadelenin bilincinde, alınan kararlara harfiyen riayet etmeye çalışıyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu pandeminin üstesinden hep beraber geleceğiz. Ancak gevşetmeden, alınan kararlara sıkı sıkı riayet ederek üstesinden geleceğiz" dedi.

Denetlemeler kapsamında Burdur Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ekip otolarından yapılan anonslarla vatandaşlar kurallar uymaları konusunda uyarıldı. İş yerlerine uyarıcı afiş ve broşürler dağıtıldı.

Kaynak: DHA