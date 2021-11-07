BURDUR'DA KORKUTAN EV YANGINI

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - BURDUR'da bir evde elektrik prizinden çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, evin mutfak kısmı ve çatısı zarar gördü.

Yangın dün saat 16.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2'nci Ayşeoğlu Pınarı Karanlık Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ahmet Hüsrev Demir'in oturduğu tek katlı evden duman çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik prizinden çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası evin mutfak kısmı ve çatısı zarar gördü.

Görüntü dölümü:

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(cep telefonu)

Çatıdan çıkan dumanlar

İtfaiyenin müdahalesi

Evin yanan bölümleri

HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) -