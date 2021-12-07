Burdur'da kış lastiği ve alkol uygulaması yapıldı - Haberler
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Burdur'da kış lastiği ve alkol uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burdur'da kış lastiği ve alkol uygulaması yapıldı

Burdur'da kış lastiği ve alkol kontrol uygulamasında çok sayıda sürücüye kural ihlallerinde ceza işlemi uygulandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kış lastiği ve alkol kontrol uygulamasında çok sayıda sürücüye kural ihlallerinde ceza işlemi uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kış lastiği ve alkol kontrol uygulaması düzenledi. Yapılan uygulamalarda toplam bin 360 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 13 araç sürücüsünün ehliyetsiz araç kullandığı, 11 araç sürücüsünün alkollü araç kullandığı ve 3 sürücünün kış lastiği kullanmamaktan 75 sürücüye ceza işlemi uygulandı. 10 sürücünün ehliyeti alınırken, 23 adet araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da kış lastiği ve alkol uygulaması yapıldı

Burdur'da kış lastiği ve alkol uygulaması yapıldı

Burdur'da kış lastiği ve alkol uygulaması yapıldı

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