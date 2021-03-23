Burdur'da kendini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
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Burdur'da kendini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

23.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:04
Burdur'da kendini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Burdur'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur'da telefonla aradığı kişilere kendini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüphelinin "kimliğiniz teröristlerin eline geçmiş, varlıklarınızı güvene almak için geçici olarak emanete alacağız." sözleriyle vatandaşları dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kimliği ve yeri tespit edilen şüpheliye yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarının da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Jandarma ekibi şüpheli Y.A'yı Antalya'da gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, son olarak Kemer ilçesi Elmacık köyünde yaşayan H.Ç'yi aynı yöntemle dolandırarak 6 bin 500 lirası ile 3 bin 200 avro, iki bilezik ve 2 çeyrek altınını aldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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