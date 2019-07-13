Burdur'da kelebek türlerine bir yenisi eklendi ve sayı 129 'a yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini kayıt altına almaya devam ediyor. Bu çerçevede Burdur'da yapılan arazi çalışmaları sırasında ilde ilk kez görülen bir kelebek türüne rastlandı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülebilen Anadolu Orakkanadı adlı kelebek türü Burdur'da ilk kez tespit edildi. Kameralara da yansıyan kelebek türü ile Burdur'da yaşadığı bilinen 128 kelebek türüne bir yenisi daha eklenerek sayı 129 oldu.

Son yıllarda Burdur'un turizm alanında, özellikle de tabiat turizmi alanında canlandırılması için kurumlar tarafından çeşitli yatırımlar ve etkinlikler yapılıyor. İlde yer alan biyoçeşitlilik de doğa severlere farklı aktivitelerde bulunma imkanı sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü de, Burdur ilinde kuş ve kelebek gözlemciliği ile fotoğrafçılığını yaygınlaştırarak ülke çapındaki doğaseverleri Burdur'da buluşturmak için her yıl değişik etkinlikler yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA