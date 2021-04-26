Burdur'da kaza geçiren minübüste yaralanan yürüyüş sporcusu Şengün, 51 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Burdur'da kaza geçiren minübüste yaralanan yürüyüş sporcusu Şengün, 51 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Burdur'da kaza geçiren minübüste yaralanan yürüyüş sporcusu Şengün, 51 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giderken Burdur'da kaza geçiren minibüste ağır yaralanan atletizm sporcusu Şevval Şengün (17), yaşam mücadelesini kaybetti.

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giderken Burdur'da kaza geçiren minibüste ağır yaralanan atletizm sporcusu Şevval Şengün (17), yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Şengün, 51 gün yoğum bakımda kaldı.

Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Şengün'ün cenazesi, ailesine teslim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Genç sporcumuz Şevval Şengün'ü kaybettik, sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

5 Mart'ta İstanbul'dan Antalya'ya atletizm sporcularını taşıyan minibüsün Burdur'da aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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