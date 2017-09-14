Burdur'da Kaza 5 Yaralı

BURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.



Burdur'dan Antalya istikametine giden Ahmet Bayka yönetimindeki 15 AG 733 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak MAKÜ 15 Temmuz Şehitler Ormanı'ndaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Kamil Zengin, Zehra Zengin, Mustafa Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Ahmet Bayka'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. - Burdur