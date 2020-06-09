Burdur'da kaza: 2 yaralı
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Burdur'da kaza: 2 yaralı

Burdur'da kaza: 2 yaralıBurdur'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs şarampoldeki mermer bloğa çarptı.

09.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:44

Burdur'da kaza: 2 yaralı

Burdur'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs şarampoldeki mermer bloğa çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kemer kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Karamanlı yönüne giden 06 BSS 072 plakalı kamyonetin sürücüsü Aykut Ünsal (39), önüne çıman köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan minibüs şarampoldeki mermer bloğa çarparak durabildi. Kazada sürücü Ünsal ile yanında yolcu olarak bulunan İsmail Doğan (59) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Burdur'da kaza: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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