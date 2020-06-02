Burdur'da kaza: 2 yaralı
Burdur'da kaza: 2 yaralıBurdur'da emekli astsubayların kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
02.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:57
Burdur'da kaza: 2 yaralı
Burdur'da emekli astsubayların kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'den Antalya'ya giden emekli astsubay Cengiz Çalışır (77) yönetimindeki 26 AJ 389 plakalı otomobil, Antalya kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen emekli astsubay Osman Sütsatar'ın (62) kullandığı 03 AJ 741 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Cengiz Çalışır ile eşi Asiye Çalışır hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaynak: DHA