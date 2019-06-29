Burdur'da kaza 2 yaralı

Burdur'da madeni yağ yüklü kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Burdur- Isparta dağ yolunda meydana geldi. Isparta'dan Burdur istikametine giden Ahmet Almadağ'ın (34) kullandığı madeni yağ yüklü 34 ZG 0209 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Gölhisar ilçesinde görevli polis memuru Ramazan K.'nın (51) kullandığı 15 HE 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü yara almazken otomobil sürücüsü Ramazan K. ile otomobilde bulunan oğlu Mehmet Akif K.(12) yaralandı. Kamyondaki madeni yağ tenekeleri yola saçıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dökülen yağlardan dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle Burdur- Isparta dağ yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yağ dökülen alandaki çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA