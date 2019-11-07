Burdur'da kaza 1'i çocuk 4 yaralı

Burdur'da kaza 1'i çocuk 4 yaralı

07.11.2019 00:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:35
Burdur'da kaza 1'i çocuk 4 yaralı
Kaynak: DHA
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