Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan çobanın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
09.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:40

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan çobanın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Dumluca mevkisinde otomobilin içinde tüfekle vurulmuş halde bulunan Hasan Hüsyücel'in katil zanlısının bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle G.E, B.H. ve R.B'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan G.E, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, B.H. ve R.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, 5 Eylül'de tüfekle vurulmuş olarak ormanlık alandaki otomobilinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Metin Özülkü Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Burdur'da kayıp çobanın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 20:40:30. #1.15#
title