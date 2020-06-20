Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu
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Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu

Burdur'un Bucak ilçesindeki kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu
20.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:30

Burdur'un Bucak ilçesindeki kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

İlçe merkezinde ikamet eden Yılmaz Günel (42), dün yakınlarına "Kızılseki köyüne gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

Günel'den haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Kızılseki köyünde arama başlatan jandarma ekipleri, Yoncaağaç mevkisinde Günel'in cansız bedenine ulaştı.

Nöbetçi savcı ve jandarmaların incelemesinin ardından Günel'in cenazesi Bucak Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Günel'in cesedinin yanında tabanca bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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