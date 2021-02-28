Son dakika gündem: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı
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Son dakika gündem: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı

28.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 02:20

Son dakika habere göre Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çobanı, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kurtardı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çobanı, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kurtardı.

Kayıp koyunlarını Akdağ mevkisinde aramaya çıkan çoban Şöhret Akpınar (30) ve yakını Emre Pediz (16), kar nedeniyle çıktıkları yükseltiden kayalıklara düştü.

Yaralanan Akpınar ve Pediz, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçla gitmenin mümkün olmadığı bölgeye yürüyerek ulaştı.

Bacağında kırık olan Akpınar ve sağ elinden yaralanan Pediz, bölgeye sevk edilen helikopterle bulundukları yerden kurtarıldı.

Kent merkezine götürülen yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika gündem: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı
Son dakika gündem: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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