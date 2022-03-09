Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
AA - Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı.
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekibi tarafından kurtarıldı.
Uğurlu köyü İç Kaplıca mevkisinde bir küçükbaş hayvanın dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekibi harekete geçti. Bölgeye ulaşan 4 kişilik kurtarma ekibinin çalışmasının ardından keçi, mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla alınarak sahibine teslim edildi.
Hayvanı kurtarma sırasında çekilen fotoğraflar, AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.