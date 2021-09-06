Burdur'da kayalıklara çarparak alev alan otomobilin sürücüsü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklara çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklara çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Harun Öztürk'ün kullandığı 15 PE 340 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Kızılkaya kavşağı yakınında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok