Burdur'da Karda Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
Burdur'un Kemer ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı.
Burdur'un Kemer ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı.
Antalya'da bir şirkette çalışan 8 kişi, yüksek gerilim hattı geçen kırsal bir alanda, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı.
İhbar üzerine, AFAD ve Jandarma ekipleri, işçilerin bulunduğu bölgeye gitti.
Yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonunda, çalışanlar ve araçları, paletli iş makinesiyle kurtarıldı.
Elektrik iletim personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.