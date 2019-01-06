Burdur'da Karda Kayan Traktör Devrildi: 1 Ölü
Burdur'da karlı yolda kayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Burdur'da karlı yolda kayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Fikri Çolak (51) idaresindeki 15 AE 623 plakalı traktör, merkeze bağlı Kayaaltı köyünde arızalandı.
Çolak, arızalanan traktörünü çalıştırmak için yokuş aşağıya sürdüğü sırada karlı ve buzlu yolda kayan traktör, şarampole devrildi.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan evli ve iki çocuk babası Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA