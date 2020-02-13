Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında
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Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında

Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin tedavisine devam ettiği bildirildi.

13.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:17
Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 4 kişi tedavi altında

'un ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin tedavisine devam ettiği bildirildi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından evde bulunan 4 kişi etkilendi. Öğle saatlerinde eve gelen aile ferdide karbonmonoksit gazından etkilenip fenalaştı. Komşuların vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Havana Gündüz,Ayşe Sak,Ayfer Gündüz,Nilüfer Altunayak,Öykü Nisa Sak, hemen acil serviste tedaviye alındı. 48 yaşındaki Ayfer Gündüz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulanslarla Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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