Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri öldü
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Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

13.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:32
Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri öldü

'un ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

'ndeki bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Nilüfer Altunayak, ve Ayfer Gündüz ile Ayşe ve Öykü Nisa Sak, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayfer Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Havana Gündüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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