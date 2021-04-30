Burdur'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
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Burdur'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Burdur'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tam kapanmanın başlamasının ardından dışarda yakalanan ve karantinada olması gerektiği belirlenen 2 kişi yurda yerleştirildi.

Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tam kapanmanın başlamasının ardından dışarda yakalanan ve karantinada olması gerektiği belirlenen 2 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları denetimde araç kullanırken yakaladıkları S.Ç'nin (49) Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina süresinin son gününde olduğunu ve hastaneye eşini görmeye gittiğini öne süren S.Ç. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım tutanağı tutuldu.

S.Ç. 112 Acil Servis ekiplerince KYK yurduna götürüldü.

Burdur-Fethiye kara yolunda uygulama yapan jandarma ekiplerince yakalanan Kovid-19 temaslısı kişi de yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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