Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler

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Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

BURDUR - Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Antalya-Isparta karayolunda tır ve otobüs benzeri araçların geçişi belirli aralıklarla durduruluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından Burdur'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yeşilova, Tefenni ve Karamanlı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Şiddetini giderek artıran kar yağışında Burdur-Antalya karayolu belirli aralıklarla tır ve kamyon geçişlerine kapatılıyor.

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burdur, kar, Yerel, Haberler

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