Kar yağışı etkili oluyor

ANTALYA (AA) - Burdur'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu Isparta-Burdur- Antalya kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı.

Güzergahta tır, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların geçişine bir süre izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.