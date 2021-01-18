Burdur'da kar yağışı etkili oldu
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Burdur'da kar yağışı etkili oldu

18.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:44
Burdur'da kar yağışı etkili oldu

BURDUR'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

BURDUR'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Evler beyaz örtüyle kaplandı. Kar, Burdur- Büğdüz karayolunda ise çok sayıda otomobilin kayarak yoldan çıkmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri Burdur Belediyesi, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Trafik polisleri yolda kalan araç sürücülerine zincir takmaları konusunda yardımcı oldu.


Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Burdur'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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