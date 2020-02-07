Burdur'da kar yağışı

07.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:52

Burdur'un Karaman ilçesinde dünden bu yana aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, vatandaşlar ve öğrenciler yağan karı sevinçle karşıladı.

Çocuklar ve öğretmenler okul bahçesinde kartopu oynadı, poşet ve leğen üzerinde kayarak, eğlenceli vakit geçirdi.

Karayolları ve belediye ekipleri ise yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

İlçede çiftçilik yapan Mahmut Çınar, AA muhabirine, kar yağışının Karamanlı Barajını doldurmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kar yağışı sayesinde çiftçilerin su ihtiyacının giderilebileceğini belirten Çınar, "Allah bereketini artırsın, bugün çok güzel bir gün." dedi.

Kaynak: AA