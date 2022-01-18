Burdur'da kar nedeniyle eğitim 1 gün ara verildi

BURDUR (AA) - Burdur'da yarın için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.

Rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda da yüz yüze eğitimlere bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan alınan karar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde görevli tüm engelli, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.