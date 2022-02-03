BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ÇELTİKÇİ, BURDUR (DHA) - Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşadı, üniversitede bütünleme sınavları ertelendi. Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Burdur- Antalya Karayolu Çeltikçi Beli mevkiinde sürücülere zor anlar yaşattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri büyük tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Gölhisar ile Altınyayla ilçeleri arasınadaki Dirmilcik Beli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yol, Altınyayla Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Kormaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün öğleden sonra yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURDUR'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çeltikçi, Antalya, Burdur, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title