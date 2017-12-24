Burdur'da Kar Etkili Oluyor

Burdur'un Karamanlı ilçesinde dün başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.



İlçede sabahın ilk saatlerinde kar yağışının devam ettiğini gören vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Yollar, araçların üstleri, çatılar ve ağaç dalları karla kaplandı. Araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.



Karayolları ve belediyenin karla mücadele ekipleri, yollarda kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.



Öte yandan hafta sonu tatili olması sebebiyle karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Çocuklar, aileleriyle sokakta ve parklarda kar topu oynadı, kardan adam yaptı.