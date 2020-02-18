Burdur'da kanserden hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
Haberler » Güncel » Burdur'da kanserden hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Haber

Burdur'da kanserden hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Burdur'da yaklaşık üç yıldır mide kanseri tedavisi gören lise öğrencisi İrem Ayvalı hayatını kaybetti.

18.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:10
Burdur'da kanserden hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

'da yaklaşık üç yıldır mide kanseri tedavisi gören lise öğrencisi İrem hayatını kaybetti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyulan özel sağlık lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Ayvalı, fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayvalı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ayvalı için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut katıldı.

Ayvalı'nın tabutuna gelin duvağı konulduğu törende, arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın kıldırdığı namazın ardından Ayvalı'nın cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler