Burdur'da kamyonette kalp krizi geçiren sürücü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da kamyonette kalp krizi geçiren sürücü öldü

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da kamyonette kalp krizi geçiren sürücü öldü

Burdur'da kamyonette kalp krizi geçirdiği belirtilen şoför hayatını kaybetti.

BURDUR (AA) - Burdur'da kamyonette kalp krizi geçirdiği belirtilen şoför hayatını kaybetti.

Bekir Kaya (63) idaresindeki 15 AAZ 355 plakalı kamyonet, Bağlar Mahallesi Topraklı Caddesi'nde yolun solunda refüj kenarında durdu. Sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servisi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaya'nın ilk belirlemelere göre araçta kalp krizi geçirdiği belirtildi.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title