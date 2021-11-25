Burdur'da kamyonette kalp krizi geçiren sürücü öldü
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da kamyonette kalp krizi geçirdiği belirtilen şoför hayatını kaybetti.
BURDUR (AA) - Burdur'da kamyonette kalp krizi geçirdiği belirtilen şoför hayatını kaybetti.
Bekir Kaya (63) idaresindeki 15 AAZ 355 plakalı kamyonet, Bağlar Mahallesi Topraklı Caddesi'nde yolun solunda refüj kenarında durdu. Sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servisi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaya'nın ilk belirlemelere göre araçta kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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