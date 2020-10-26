Burdur'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı
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Burdur'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

26.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:36
Burdur'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Bekir Yüzbaşıoğlu (37) yönetimindeki 16 BA 911 plakalı kamyonet, otogar kavşağında, Ali İhsan Enuğurlu (68) idaresindeki 15 DN 560 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Zübide Özkaya (50), Yeliz (27), Belinay (2), Hüseyin Berke Tosun (6) ile Tuğba Yüzbaşıoğlu (24) yaralandı.

İtfaiye ekibinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yeliz Tosun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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