Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

11.08.2019 00:34

Burdur'da, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fehmi Turgut idaresindeki 15 SD 013 plakalı kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Kavşağı'nda Nurettin Yalçın (59) yönetimindeki 15 NY 244 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Yalçın ile otomobilde bulunan Emel Yalçın (54), Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya (71) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şenkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Yalçın'ın durumunun iyi olduğu, Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar'ın ise Isparta'da özel bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kamyon sürücüsü Turgut, gözaltına alındı.

Kaynak: AA