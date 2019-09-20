Burdur'da kadınlara cenaze hizmetleri eğitimi verildi
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, cenaze hizmetleri kursuna katılan 13 kadın sertifikalarını aldı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, cenaze hizmetleri kursuna katılan 13 kadın sertifikalarını aldı.
Karamanlı Veyisler Camii'nde düzenlenen törende, kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.
Törende kursiyerler, ölen kişinin yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri konularında öğrendiklerini gösterdi.
Karamanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Naciye Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik düzenlenen cenaze hizmetleri kursuyla ilçede büyük bir eksikliğin giderildiğini söyledi.
Programın sonunda hazırlanan aşurele, katılımcılara ikram edildi.