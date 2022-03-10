Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi

AA - Bilal Altıok - Güncel
 - Güncelleme:
Burdur'da kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen operasyonunda 10 çuval kaçak tütün ve 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen operasyonunda 10 çuval kaçak tütün ve 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kargoyla gelen 10 çuvaldan şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada, 247 kilogram kıyılmış tütün, 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Kargo göndericisi ve alıcısı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler serbest bırakıldı.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title