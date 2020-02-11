Burdur'da kaçak telefon operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Burdur'da kaçak telefon operasyonu - Haberler

Burdur'da kaçak telefon operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde kayıt dışı cep telefonu satışı ve cep telefonu IMEI kopyalaması yaptığı tespit edilen 3 işyeri, 2 ev ve 3 araca baskın yapıldı.

11.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:28
Burdur'da kaçak telefon operasyonu

'un ilçesinde kayıt dışı cep telefonu satışı ve cep telefonu IMEI kopyalaması yaptığı tespit edilen 3 işyeri, 2 ev ve 3 araca baskın yapıldı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bucak ilçesinde kayıt dışı cep telefonu satışı ve cep telefonu IMEI kopyalaması yaptığı tespit edilen 3 iş yeri, 2 ikamet ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada IMEI kopyalamasında kullanılan 4 adet Tip Box cihazı, 2 adet IMEI kopyalamasında kullanılan programların yüklü olduğu sabit disk, 650 adet kaçak (kulaklık, USB ara kablosu, silikon kılıf) emtia, 4 adet kaçak telefon ele geçirildi. Şahıslar 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 5809 Sayılı Haberleşme Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler