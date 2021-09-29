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Burdur'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burdur'da kaçak sigara operasyonu

Burdur'da kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacı ile yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve tütün ürünü ile elektronik sigara likitleri ele geçirildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacı ile yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve tütün ürünü ile elektronik sigara likitleri ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 27 Eylül Pazartesi günü yapılan operasyonda, 83 kilo kıyılmış tütün, 11 bin 600 adet doldurulmuş makaron, bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 76 adet elektronik sigara likidi, 15 adet 50 gramlık bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu. Olay ile ilgili olarak A.Ç. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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