Burdur'da kaçak kazı operasyonu
Burdur'un Bucak ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
28.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:31
Burdur'un Bucak ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürkütlü köyünde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, İ.K. ve T.K'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA