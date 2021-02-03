Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki Kışla uygulama noktasında üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücüler H.E.Ç, M.T. ve M.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok