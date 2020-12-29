Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

29.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:46
Burdur'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Burdur'un Bucak ve Gölhisar ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ve Gölhisar ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içkinin piyasaya sürülmesinin engellemesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Bucak ve Gölhisar ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlendiği operasyonda 52 şişe kaçak içki ve 1836 kutu bandrolü içki ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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