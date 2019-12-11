Burdur'da kaçak içki operasyonu
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Burdur'da kaçak içki operasyonu

Burdur'da yapılan operasyonda 33 litre kaçak alkol ele geçirildi.

11.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:55
Burdur'da kaçak içki operasyonu

'da yapılan operasyonda 33 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Bucak İlçesi Kızılkaya Beldesinde ikamet eden M.C'nin işyerinde ve evinde arama yapıldı. Aramada, 20 adet 100 cc'lik ve 13 adet 100 cc'lik kaçak viski olmak üzere toplam 33 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kaçak içkilere el konulurken, M.C. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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