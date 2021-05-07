Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza
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Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza

Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 2 gün süren denetimde 46 motor sürücüne 33 bin 644 TL cezai işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 2 gün süren denetimde 46 motor sürücüne 33 bin 644 TL cezai işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından 2 gün süren denetimde 17 trafik timi ve 42 personel hazır bulundu. 45 motosiklet ve motorlu bisiklet ile bin 455 aracın kontrol edildiği denetimde 1 motosiklet sürücüsü hakkında 314 TL, diğer kuralları ihlal eden 45 araç sürücüsü hakkında 33.330 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Denetimde 25 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 1 araç sürücüsüne de başkasına ait kimlik belgesini kullanarak trafik zabıtasını yanıltmaya çalışmaktan adli işlem uyguladı. - BURDUR

Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza
Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza
Burdur'da jandarmadan 46 sürücüye 33 bin 644 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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