Burdur'da jandarma ekipleri servis araçlarını denetledi

BURDUR (İHA) - Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama kapsamında 46 okul servis aracı olmak üzere 658 araç denetlendi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 okul servisine 864 TL, 21 araç sürücüsüne 15 bin 145 TL ceza işlemi uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR