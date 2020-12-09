Burdur'da izinsiz ekilen 100 bin kök haşhaş imha edildi
09.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:02
Burdur'da yasa dışı ekildiği belirlenen 100 bin kök haşhaş bitkisi imha edildi.
Burdur'da yasa dışı ekildiği belirlenen 100 bin kök haşhaş bitkisi imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.G'nin merkeze bağlı Çendik köyünde izinsiz haşhaş yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin tarlasında yaklaşık 100 bin kök haşhaş tespit edildi. Yasa dışı ekim yapan şüpheli, gözaltına alındı. Tarla traktörle sürülerek haşhaş imha edildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok