Burdur'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
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Burdur'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Burdur'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Burdur'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Burdur İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde akşam saatlerinde Türk, Filistin ve bayrakları taşıyan çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Bozkurt Mahallesi'nde toplandı.

Grup adına burada açıklama yapan İHH Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Filistin'in her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Tüm dünyanın İsrail katliamlarına gözünü yumduğuna işaret eden Çetinkaya, İsrail'e karşı verdikleri mücadelenin Kudüs özgür oluncaya kadar devam edeceğini bildirdi.

Çetinkaya, İsrail'in işlediği suçların bitmek bilmediğini dile getirerek, "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve ümmetin onurunu korumaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

"Bütün İslam ülkeleri tepkisini ortaya koymalıdır"

İşgalci İsrail'in masum insanlara, çocuklara, kadınlara ve olayları dünyaya aktaran basın mensuplarına orantısız güç kullandığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır."

Grup, slogan attıktan sonra araçlarla şehir turu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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