BURDUR'DA İSRAİL'E TEPKİ EYLEMİ
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BURDUR'DA İSRAİL'E TEPKİ EYLEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İ Aksa'da, İsrail polisinin Ramazan boyunca gerçekleştirdiği ve son birkaç gündür şiddetlenen saldırılarını protesto ile Filistinlilere destek için Burdur'da eylem düzenlendi.

MESCİD-İ Aksa'da, İsrail polisinin Ramazan boyunca gerçekleştirdiği ve son birkaç gündür şiddetlenen saldırılarını protesto ile Filistinlilere destek için Burdur'da eylem düzenlendi.

Burdur Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen protesto eylemi öncesi İHH Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya açıklama yaptı. Çetinkaya, "Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini engelliyor ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ediyor. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları sonrası çıkan çatışmalarda yüzlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Saldırılarda yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı yerlerde sürüklendi, yaralandı. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor.

Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir" dedi

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Eyleme katılanlar araçları ile konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, çeşitli sloganlar atarak kent merkezinde ana caddelerde tur attı. Konvoya katılanlar daha sonra dağıldı.

BURDUR'DA İSRAİL'E TEPKİ EYLEMİ
BURDUR'DA İSRAİL'E TEPKİ EYLEMİ
BURDUR'DA İSRAİL'E TEPKİ EYLEMİ
BURDUR'DA İSRAİL'E TEPKİ EYLEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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