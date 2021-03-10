Burdur'da İŞKUR ve Denetimli Serbestlik arasında işbirliği protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burdur'da İŞKUR ve Denetimli Serbestlik arasında işbirliği protokolü

10.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:03
Burdur'da İŞKUR ve Denetimli Serbestlik arasında işbirliği protokolü

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Burdur Adliyesinde düzenlenen imza törenine Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Dr.Özkan Gürdoğan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Yunus Emre Akalın ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban katıldı. İmzalanan işbirliği protokolü ile Denetimli Serbestlik altında bulunan kişiler ile eski hükümlülere yönelik meslek edindirme kursları açılacak. Kendi işini kurmak isteyen yükümlü ve eski hükümlüler ise hibe desteğinden faydalanmaları için projeler hazırlanacak.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler ile mesleki kurslara katılmak isteyen yükümlü ve eski hükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yaparak hem meslek sahibi olacak hem de kendi işini kurabilecek. - BURDUR

Burdur'da İŞKUR ve Denetimli Serbestlik arasında işbirliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da İŞKUR ve Denetimli Serbestlik arasında işbirliği protokolü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:30:31. #1.14#
title