Burdur'da iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Burdur'da iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur'da iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden içinde 75 bin lira para ve değerli eşyalar bulunan çantanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüpheli Y.Ç. kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok