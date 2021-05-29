BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI
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BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da boş tankerde kaynak yapıldığı sırada sıkışan gazın parlaması sonucu meydana gelen kazada işçi Emir E. (20) yaralandı.

Burdur'da boş tankerde kaynak yapıldığı sırada sıkışan gazın parlaması sonucu meydana gelen kazada işçi Emir E. (20) yaralandı.

Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde bulunan 15 tonluk boş tankerde saat 14.00 sıralarında kaynak yapılırken, sıkışan gaz parladı. Olay sırasında kaynak yapan işçi Emir E. yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Emir E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI
BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI
BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI
BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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