Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanığa 18 yıl hapis
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Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanığa 18 yıl hapis

13.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:34
Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanığa 18 yıl hapis

Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da imam nikahlı eşini öldüren Afganistan uyruklu sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sayed Aghel Razavı (44) Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Razavı, çevirmen vasıtasıyla yaptığı savunmasında imam nikahlı eşinin kendisini istemediğini ve aldatıldığını öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, daha sonra sanığın cinayeti tahrik altında işlediğine hükmederek cezayı18 yıla indirdi.

Olay

Bağlar Mahallesi'nde 8 Şubat 2019'da arazide toprağa gömülü parçalanmış Afganistan uyruklu kadın Masoudeh Hashemı'nin (26) cesedi bulunmuş, cinayet zanlısı olarak yakalanan ve tutuklanan kadının imam nikahlı eşi Sayed Aghel Razavı hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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